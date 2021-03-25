«Он — король моды в «Уфе»: Африканец Бизоза рассказал о гардеробе Урунова

Бурундийский новичок «Уфы» Парфе Бизоза рассказал о своей отношении к моде и назвал своего одноклубника, экс-полузащитника «Спартака» Остона Урунова «королем моды». Урунов стал человеком-мемом после фотографии с пакетами одежды известных брендов.

«Он король моды в «Уфе», это видно. У него очень хороший стиль и есть отличные вещи в гардеробе. Наверное, мне нужно перенять какие-то навыки сочетания стилей у него. Хотя я не такой человек, который купит «Гуччи» просто потому, что это «Гуччи», — сказал Бизоза в интервью Sport24.

Остон Урунов сейчас выступает за «Уфу» на правах аренды. Башкирский клуб заплатил за аренду 20-летнего узбека 5,5 млн. руб. Заработную плату футболиста в полном объеме также будет оплачивать уфимский клуб. «Уфа» сможет выкупить Урунова у московского «Спартака» за €3 млн.

Ранее сообщалось, что «Уфа» может выкупить Урунова у «Спартака» за €3 млн.