«Пустые трибуны не были помехой»: Коляда рассказал о выступлении в короткой программе

Российский фигурист Михаил Коляда прокомментировал выступление в короткой программе на чемпионате мира в шведском Стокгольме.

«Было не особо сложно выступать, ведь на арене были еще люди: сотрудники и члены команды. Честно говоря, пустые трибуны не были помехой. Моей целью было хорошо откатать короткую программу, и мне это более или менее удалось. Не хочу думать об оценках, буду готовиться к следующему прокату», — сказал Коляда после выступления.

Японский фигурист Юдзуру Ханю выиграл короткую программу на чемпионате мира в шведском Стокгольме. Судьи дали спортсмену 106.98 балла. Второе место еще один японец — Юма Кагияма, у него 100.96 балла. на третьем месте представитель США Нэйтан Чен (98.85).

Российский фигурист Михаил Коляда показал четвертый результат (93.52) и сохраняет неплохие шансы побороться за медаль, еще представитель России —Евгений Семененко, — замыкает первую десятку.

Произвольную программа у мужчины, которая и определит победителя, состоится 27 марта.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию мужской короткой программы на чемпионате мира по фигурном катанию.