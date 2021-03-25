На разминке молодежной сборной России включили песню «Дорожная» группы «Ленинград»

В 20:00 в венгерском Дьере начнется матч первого тура группового этапа Евро-2021 среди молодежных команд Россия — Исландия. На разминке молодежной сборной России организаторы включили песню «Дорожная» группы «Ленинград». Учитывая исторически непростое отношение венгров к России, то подобная ситуация вполне могла быть и не случайной. Слова песни, если кто-то их не знает, можно спокойно найти в интернете.

Стартовый состав сборной России: Максименко, Тикнизян, Евгеньев, Дивеев, Маслов, Глебов, Обляков (к), Макаров, Захарян, Лесовой, Чалов.

28 марта россияне сыграют с французами, а 31 марта — с датчанами. В 1/4 финала выйдут две лучшие сборные. Плей-офф турнира пройдет с 31 мая по 6 июня.

Все матчи европейского первенства пройдут в Словении и Венгрии. Действующим победителем соревнований является сборная Испании, которая в финале 2019 года одолела сверстников из Германии.

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Исландия.