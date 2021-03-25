«Чистенько, красивенько, легко»: Ковтун оценил выступление Коляды на чемпионате мира

Двукратный серебряный призер чемпионата мира Максим Ковтун прокомментировал выступление российских фигуристов Михаила Коляды и Евгения Семененко на чемпионате мира в шведском Стокгольме.

«Хочу отметить Семененко. Очень достойный прокат, классный трек подобран, хорошая программа. Всегда говорил — почему другие могут брать французскую музыку, японскую, а мы не продвигаем? Очень классно звучит и смотрится. Коляда — чистенько, красивенько, легко. Уже даже не волнительно на него смотреть. Это главное, чего он добился с Мишиным. Жаль, что случился этот проворот в каскаде», — сказал Ковтун в интервью «Чемпионату».

Российский фигурист Михаил Коляда показал четвертый результат (93.52) и сохраняет неплохие шансы побороться за медаль, еще представитель России --Евгений Семененко, — замыкает первую десятку.

Произвольную программа у мужчины, которая и определит победителя, состоится 27 марта.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию мужской короткой программы на чемпионате мира по фигурном катанию.