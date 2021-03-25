Молодежная сборная России после первого тайма громит Исландию на чемпионате Европы

В венгерском Дьере идет матч первого тура группового этапа Евро-2021 среди молодежных команд Россия — Исландия. После первого тайма россияне выигрывают с крупным счетом — 3:0.

На 30-й минуте Арсен Захарян заработал пенальти, а Федор Чалов четко его реализовал. На 42-й минуте сборная России убежала в контратаку четыре в четыре, Чалов получил мяч на левом фланге и тонко прострелил вперед на Тикнизяна, который технично перебросил Гуннарссона с острого угла. На второй компенсированной минуте Захарян устроил слаломный проход в чужой штрафной, сыграл в «стенку» с Чаловым, вошел в штрафную и переиграл голкипера.

Стартовый состав сборной России: Максименко, Тикнизян, Евгеньев, Дивеев, Маслов, Глебов, Обляков (к), Макаров, Захарян, Лесовой, Чалов.

28 марта россияне сыграют с французами, а 31 марта — с датчанами. В 1/4 финала выйдут две лучшие сборные. Плей-офф турнира пройдет с 31 мая по 6 июня.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Исландия.