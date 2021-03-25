Три британских СМИ извинились перед Абрамовичем

Владелец «Челси» Роман Абрамович добился опровержения информации, которую опубликовали в британских СМИ. Об этом сообщает официальный сайт клуба

Газета The Times написала о связи владельца «Челси» с руководством России. Издание утверждало, что Абрамович купил яхту для президента России Владимира Путина. Газета признала, что все эти сведения были ошибочными, и извинилась перед Абрамовичем.

Издание The Independent в статье в феврале сообщало о связи Романа Абрамовича с незаконным доходом Владимира Путина, ссылаясь на личное мнение оппозиционного политика Алексея Навального. Издание признало, что Абрамович не связан с финансовым благосостоянием президента РФ, и принесло извинения.

Газета Daily Mail, которая повторила статью The Times, также принесла извинения.

Все три издания выплатят Абрамовичу компенсацию, которую он собирается направить на борьбу с расизмом и дискриминацией.

Ранее сообщалось, что владелец «Челси» Абрамович резко высказался о проблеме расизма и антисемитизма.