Россия стартовала на молодежном Евро с крупной победы над Исландией

В венгерском Дьере завершился матч первого тура группового этапа Евро-2021 среди молодежных команд Россия — Исландия. Российская команда одержала победу со счетом 4:0.

На 30-й минуте Арсен Захарян заработал пенальти, а Федор Чалов четко его реализовал. На 42-й минуте сборная России убежала в контратаку четыре в четыре, Чалов получил мяч на левом фланге и тонко прострелил вперед на Тикнизяна, который технично перебросил Гуннарссона с острого угла. На второй компенсированной минуте Захарян устроил слаломный проход в чужой штрафной, сыграл в «стенку» с Чаловым, вошел в штрафную и переиграл голкипера. На 52-й минуте Денис Макаров получил мяч в штрафной, накрутил троих защитников исландцев и пробил в дальний угол. На 59-й минуте исландцы один гол отыграли.

28 марта россияне сыграют с французами, а 31 марта — с датчанами. В 1/4 финала выйдут две лучшие сборные из квартета. Плей-офф турнира пройдет с 31 мая по 6 июня.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Исландия.