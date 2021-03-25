ЦСКА выиграл у «Локомотива» и вышел вперед в полуфинальной серии

В пятом матче серии плей-офф Кубка Гагарина московский ЦСКА обыграл ярославский «Локомотив», встреча завершилась со счетом 3:2.

У ЦСКА шайбы забросили Константин Окулов и Максим Мамин, который оформил дубль. У «Локомотива» оба гола на счету Теэму Пулккинена сократил отставание в счёте, однако на 37-й минуте Максим Мамин оформил дубль. В концовке ярославцы могли отыграться, но Ткачев из убойной позиции попал в штангу.

КХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Запад. Пятый матч

ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)

Голы: 1:0 - Окулов – 00:51 (5x5), 2:0 - Мамин (Шалунов, Окулов) – 18:02 (5x5), 2:1 - Пулккинен (Марченко) – 27:55 (4x3), 3:1 - Мамин (Окулов) – 36:49 (5x5), 3:2 - Пулккинен – 49:48' (5x5).

ЦСКА теперь ведет в серии — 3-2. Шестая встреча пройдёт в Ярославле 27 марта.

В другой полуфинальной серии зоны Запад питерский СКА ведет в счете у московского «Динамо» 3:1.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи ЦСКА — «Локомотив».