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Спортивные новости

«Россию делают изгоем»: Роднина возмутилась реакцией на успехи Щербаковой

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Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина отреагировала на возмущения иностранных фанатов оценками российской фигуристки Анны Щербаковой по итогам короткой программы на чемпионате мира в шведском Стокгольме.

«Иностранные болельщики пускают в ход языки, когда ничего не могут выиграть и когда заранее видят, что не готовы бороться. Сейчас Россию буквально в любом направлении делают виновной и изгоем. Хорошо катаемся — недовольны, плохо катаемся — злорадствуют. Не стоит обращать внимания на эти нападки», — сказала Роднина в интервью «Чемпионату».

Щербакова получила за свое выступление 81 балл. Это оказалось на 1,81 балла больше, чем оценка японской фигуристки Рики Кихиры, которая стала второй. По мнению некоторых фанатов, оценки для россиянки оказались несправедливыми.

Ранее сообщалось, что фанаты возмутились первым местом Щерабковой в короткой программе на ЧМ.

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