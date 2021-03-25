Опубликовано видео дуэли взглядов Поветкина и Уайта перед ответным боем

Российский боксер Александр Поветкин и британец Диллиан Уайт провели дуэль взглядов перед ответным боем. Поединок состоится 27 марта в Гибралтаре.

Первый поединок Поветкина и Уайта состоялся в августе 2020 года. Тогда россиянин нокаутировал британца в пятом раунде, хотя сам дважды побывал в нокдауне в четвертом раунде. В том бою Поветкин отобрал у представителя Великобритании пояс временного чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Известный боксер, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев считает, что Уайт будет стараться уводить бой в долгие раунды, рассчитывая на то, что более возрастной Поветкин не выдержит схватку до конца физически.

На счету 41-летнего Поветкина 39 боев в профессиональном боксе, в которых он одержал 36 побед (в том числе 25 нокаутом) и потерпел два поражения, еще один поединок закончился вничью.

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