Фаната «Динамо» серьезно избили стюарды «Зенита»

Волейбольный клуб «Динамо» (Москва) обыграло петербургский «Зенит» в ответном финальном матче Кубка Европейской конфедерации (ЕКВ).

Встреча завершилась со счетом 3:1 (25:21, 23:25, 28:26, 26:24).

Бело-голубые стали трехкратными победителями турнира.

Неприятный инцидент произошел после встречи. Во время награждения «Динамо» известный фанат москвичей Дима Челси выбежал на площадку, чтобы поздравить спортсменов, но был избит службой безопасности. У него подозрение на перелом шейного позвонка. Его увезли в больницу, где медики оказывают ему помощь.

«После победы несколько болельщиков выбежали поздравить нашу команду. Их очень грубо начали крутить. Мой муж Дмитрий на правах старшего и одного из организаторов поездки попытался вступиться. Попросил отпустить ребят, но его избили», — сказала жена пострадавшего Светлана в беседе со Sport24 .

Она отметила, что ее муж был абсолютно трезв, а на арене она не могла найти врача. Ей пришлось самой вызвать доктора.

Ранее суд вынес приговоры напавшим на базу «Марселя» фанатам.