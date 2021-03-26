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Спортивные новости

Дана Уайт: с Хабибом все покончено

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Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил о том, что не верит в возвращение россиянина Хабиба Нурмагомедова в промоушен, передает «Чемпионат.com».

«Я долго пытался вернуть его в октагон. Мы отлично поговорили, мы многое с ним обсудили. Он готов завершить карьеру, с ним покончено. Не думаю, что Хабиб вернется», — сказал Уайт.

После победы над Гэтжи на турнире UFC 254 Нурмагомедов объявил, что завершает карьеру. Глава промоушена Дана Уайт пытался уговорить бойца вернуться в спорт, однако 19 марта он сообщил, что россиянин окончательно «ушел на пенсию».

В профессиональной карьере россиянин одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

В апреле 2018 года Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой и стал чемпионом UFC в легком весе. На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе россиянин победил болевым приемом ирландского экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Также ему удалось успешно провести защиту титула в поединке с Порье, победив соперника удушающим приемом.

Ранее Иосиф Пригожин поддержал критику Моргенштерна Нурмагомедовым.

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