Мазепина заявили в «Формулу-1» как спротсмена, представляющего РАФ

Пилот команды «Формулы-1» «Хаас» Никита Мазепин представлен в заявочном листе как спортсмен, представляющий Российскую автомобильную федерацию (РАФ), передает RaceFans.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) по итогам спора между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) встал на сторону первого и признал РУСАДА виновным в допинговых махинациях и не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу. До 16 декабря 2022 года российским спортсменам запрещено использовать национальную символику на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

Стоит отметить, что болиды «Хааса» получили ливрею в цветах российского флага. WADA начало расследование по этому поводу.

Ранее сообщалось о том, что пилотам «Формулы-1» разрешат не вставать на колено перед гонками.