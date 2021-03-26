Жулин оценил победу Мишиной и Галлямова на ЧМ по фигурному катанию

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин оценил победу Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в соревновании спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию, передает Sport24.

«Я не удивлен победой Мишиной и Галлямова. Это пара высочайшего класса. Произвольную программу ставил я. Это делает меня еще более счастливым. Ребята очень талантливые, это будущее нашего фигурного катания», — сказал Жулин.

Напомним, пара набрала 227.59 балла. Второе место заняли представители Китая Вэньцзин Суй и Хань Цун (225.71). Тройку лидеров замкнули россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (217.63).

26 марта за победу сразятся женщины. По итогам короткой программы Анна Щербакова занимает первое место (81,00). Второй идет японка Рика Кихира (79,08). На третьей строчке располагается Елизавета Туктамышева (78,86).

Ранее Мишина и Галлямов заняли первое место в соревновании спортивных пар на ЧМ.