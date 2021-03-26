Российский судья преклонил колено перед матчем Англия — Сан-Марино

В рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года встречались сборные Англии и Сан-Марино.

Англичане одержали уверенную победу со счетом 5:0. Точными ударами отметились Джеймс Уорд-Праус, Рахим Стерлинг, Олли Уоткинс и Доминик Калверт-Льюин.

Матч обслуживала российская бригада во главе с Кириллом Левниковым.

Перед игрой состоялась акция в поддержку антирасистского движения Black Lives Matter, в ходе которой футболисты опустились на одно колено. Левников поддержал акцию.

Напомним, в середине марта арбитр Сергей Карасев обслуживал встречу 1/8 финала Лиги чемпионов между английским «Манчестер Сити» и «Боруссией» из Менхенгладбаха, но тогда россиянин не стал участвовать в акции. За свой поступок он получил поддержку в России, а депутат Государственной Думы Владимир Жириновский предложил наградить бригаду судей.

Ранее известный российский комментатор Дмитрий Губерниев критично оценил качество игры сборной России по футболу на старте квалификационного раунда чемпионата мира — 2022.