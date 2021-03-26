Шайба Капризова помогла «Миннесоте» обыграть «Сент-Луис»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота» обыграла «Сент-Луис».
Встреча завершилась со счетом 2:0.
В составе победителей точными бросками отметились Маркус Юханссон и Кирилл Капризов.
Россиянин провел в в текущем сезоне 32 матча, набрав 27 очков (11+16). Капризов является лучшим бомбардиром своей команды, а среди игроков из России занимает пятое место по этому показателю, уступая Александру Баркову (13+24), Павлу Бучневичу (13+18), Артемию Панарину (8+21) и Александру Овечкину (15+12).
Ранее сообщалось о том, что нападающий Кирилл Капризов стал главным претендентом на приз лучшему новичку сезона.