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Спортивные новости

Голы Кузнецова, Орлова и Овечкина принесли «Вашингтону» победу над «Нью-Джерси»

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«Вашингтон Кэпиталз» переиграл «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в столице США на «Кэпитал Уан Арене», завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Евгений Кузнецов, также отличились Дмитрий Орлов и Александр Овечкин. У гостей шайбы забросили Ник Меркли, Майлз Вуд и Йеспер Братт.

Для «Вашингтона» эта победа стала восьмой в последних девяти матчах регулярного чемпионата.

В следующем матче «Кэпиталз» также примут «Дэвилз». Встреча пройдет 27 марта.

После 32 матчей регулярного чемпионата «Вашингтон» занимает второе место в восточном дивизионе, набрав 32 очка. «Нью-Джерси» (28) располагается на седьмой строчке.

Ранее главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц высказался о выходе Овечкина на шестое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон, США) — «Нью-Джерси Дэвилз» (Ньюарк, США) — 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)
0:1 — Меркли — 01:23' (5x5)   
1:1 — Орлов (Шульц, Спронг) — 03:10
1:2 — Вуд (Куокканен, Сиверсон) — 26:20
2:2 — Овечкин (Спронг, Карлсон) — 27:15
3:2 — Кузнецов (Овечкин, Диллон) — 31:47
3:3 — Братт (Смит, Заха) — 51:04 (5x4)   
4:3 — Кузнецов (Шульц) — 52:06

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