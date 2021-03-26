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Спортивные новости

41 сейв Шестеркина помог «Рейнджерс» разгромить «Филадельфию» в матче НХЛ

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«Нью-Йорк Рейнджерс» нанес разгромное поражение «Филадельфии Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Филадельфии на арене «Уэллс Фарго центр», завершилась со счетом 8:3 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Мика Зибанеджад, дублем отметился Павел Бучневич, также отличились Райан Строум, К'Андре Миллер и Алексис Лафренье. У хозяев шайбы забросили Клод Жиру, Кевин Хейз и Шон Кутюрье.

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 41 бросок из 44. Его одноклубник Артемий Панарин провел на льду 17 минут 22 секунды и отметился результативной передачей.

Эта победа стала для «Рейнджерс» четвертой в последних пяти матчах. «Филадельфия» проиграла четвертый матч кряду.

В следующей встрече «Нью-Йорк» вновь на выезде сыграет с «Флайерз». Игра запланирована на 27 марта.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» переиграл «Нью-Джерси Дэвилз».

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон, США) — «Нью-Джерси Дэвилз» (Ньюарк, США) — 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)
1:0 — Веренски (Стенлунд, Джонс) — 27:03 
1:1 — Пакетт (Шей, Лоренц) — 27:49 
1:2 — Нечас (Свечников, Бин) — 37:16
2:2 — Аткинсон (Лайне, Джонс) — 43:20 (5x4)   
2:3 — Нидеррайтер (Славин, Хэмилтон) — 55:42
3:3 — Бьеркстранд (Аткинсон, Джонс) — 59:44 (6x5)   
3:4 — Ахо (Нечас) — 61:26 (3x3)

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