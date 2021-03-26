Траньков поздравил Мишину и Галлямова с победой на чемпионате мира

Двукратный олимпийский чемпион, тренер Максим Траньков поздравил российских фигуристов Анастасию Мишину и Александра Галлямова с золотом чемпионата мира 2021 года в Стокгольме.

«Спустя 8 лет золото в парном катании снова в России! Это главное! А когда-то мы с Татьяной Волосожар спустя восемь лет после Тотьмяниной — Маринина привозили победу. Круговорот. Анастасия Мишина и Александр Галлямов, вы — бомба, и корона ваша по праву. Остальным же остается продолжать работать. Артур Минчук, пупсик, я очень горжусь тобой и ценю, что ты мой друг!» — написал Траньков в Instagram.

По сумме двух программ Мишина и Галлямов набрали 227,59 балла. Второе место заняли представители Китая Вэньцзин Суй и Хань Цун (225,71). Бронзу взяли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (217,63).

Подопечные Транькова Евгения Тарасова и Владимир Морозов (212,76) стали четвертыми.

Чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме завершится 28 марта. 26 марта пройдет ритм-танец. В соревнованиях выступят российские пары Александра Степанова / Иван Букин и Виктория Синицина / Никита Кацалапов. Начало — в 12.52 мск.

Также 26 марта медали разыграют одиночницы. После короткой программы лидирует трехкратная чемпионка России Анна Щербакова (81,00 балла). Третье место занимает победительница первенства мира 2015 года Елизавета Туктамышева (78,86). Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова располагается на 12-й строчке (64,82).

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы. Начало — в 20.00 мск.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступят под названием FSFR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). В качестве музыкального сопровождения награждения фигуристов будет звучать фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поздравила Мишину и Галлямова с золотом чемпионата мира.