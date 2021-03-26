Евгения Тарасова высказалась о четвертом месте на чемпионате мира

Российская фигуристка Евгения Тарасова, выступающая в паре с Владимиром Морозовым, подвела итоги чемпионата мира 2021 года в Стокгольме.

«Во всех предыдущих прокатах, особенно в произвольной программе, у нас не было никаких проблем с тулупом. Думаю, мы сегодня просто слишком сильно хотели (чисто исполнить тулуп. — Прим. «Газеты.Ru»). Мы боролись и сделали все, что могли, за исключением одного элемента», — сказала спортсменка на пресс-конференции.

В парном катании победу одержали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Бронзу взяли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме завершится 28 марта. 26 марта пройдет ритм-танец. В соревнованиях выступят российские пары Александра Степанова / Иван Букин и Виктория Синицина / Никита Кацалапов. Начало — в 12.52 мск.

Также 26 марта медали разыграют одиночницы. После короткой программы лидирует трехкратная чемпионка России Анна Щербакова (81,00 балла). Третье место занимает победительница первенства мира 2015 года Елизавета Туктамышева (78,86). Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова располагается на 12-й строчке (64,82).

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы. Начало — в 20.00 мск.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступят под названием FSFR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). В качестве музыкального сопровождения награждения фигуристов будет звучать фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее двукратный олимпийский чемпион, тренер Максим Траньков поздравил Мишину и Галлямова с победой на чемпионате мира.