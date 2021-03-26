Факел погас во второй раз за два дня эстафеты олимпийского огня Игр-2020

Участник эстафеты олимпийского огня летних Игр-2020 пробежал участок с погасшим факелом, сообщает телеканал NHK.

Инцидент произошел 26 марта в деревне Иитатэ в префектуре Фукусима. Факелоносец не обратил внимание, что во время передачи эстафеты огонь не зажегся. Факел подожгли лишь к концу отрезка с помощью запасного огня.

Это уже второй случай с момента начала эстафеты. 25 марта огонь погас из-за сильного ветра во время забега.

Церемония продлится 121 день и пройдет по всем 859 муниципалитетам 47 префектур Японии. Ожидается, что в ней примут участие около 10 тысяч человек.

Летние Игры-2020 пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Соревнования были перенесены с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. В связи с угрозой распространения заболевания было принято решение провести олимпийские соревнования без иностранных зрителей.

Ранее сообщалось, что первыми факелоносцами стали футболистки сборной Японии, которые в 2011 году выиграли чемпионат мира в Германии.