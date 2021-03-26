Порье отказался от титульного боя ради поединка с Макгрегором

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дастин Порье отказался от титульного поединка ради третьего боя против бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях Конора Макгрегора, сообщает журналист Аарон Бронстетер в Twitter.

Об этом репортеру сообщил президент организации Дана Уайт.

Чемпионский титул в легком весе стал вакантным после ухода из спорта россиянина Хабиба Нурмагомедова. Ожидается, что за пояс сразятся бразилец Чарльз Оливейра и представитель США Майкл Чендлер. Бой состоится на турнире UFC 282 в ночь с 15 на 16 мая.

Первый поединок между Макгрегором и Порье прошел в сентябре 2014 года на турнире UFC 178. Тогда ирландец одержал победу нокаутом в первом раунде. В 2020 году бой, ставшим главным событием турнира UFC 257, завершился во втором раунде победой представителя США нокаутом.

Макгрегор провел в смешанных единоборствах (UFC) 27 поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел пять поражений. Рекорд Порье — 27-6-0-1.

Ранее сообщалось, что поединок между Порье и Макгрегором отложен.