Полиция Албании гарантирует безопасность на игре сборной против Англии

Полиция Тирасполя заверила, что общественный порядок и безопасность будут гарантированы на матче отборочного этапа чемпионата мира 2022 года между сборными Албании и Англии, сообщает Sky Sports.

Встреча национальных команд запланирована на 28 марта в Тирасполе на «Арене Комбетаре». 25 марта Федерация футбола Албании (FSHF) заявила, что полиция направила письмо, в котором говорится, что меры безопасности до, во время и после игры не могут быть гарантированы.

Позднее в правоохранительных органах заявили, что гарантируют общественный порядок и безопасность.

«Было решено принять меры для обеспечения порядка и безопасности, а также всех обязательств по сопровождению и обеспечению безопасности игроков дружественной команды», — говорится в заявлении полиции.

В первом туре отборочного этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре сборная Англии нанесла разгромное поражение команде Сан-Марино (5:0), а Албания переиграла Андорру (1:0).

Ранее в FSHF заявили, что отмена матча имела бы катастрофические последствия для имиджа страны, национальной сборной и в целом для албанского футбола.