Канадский фигурист раскритиковал судей за оценки Тарасовой и Морозова

Серебряный призер Олимпиады в Сочи канадский фигурист Дилан Москович выразил недовольство оценками российских фигуристов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова на чемпионате мира 2021 года в Стокгольме.

По сумме двух программ пара получила 217,63 балла и заняла четвертое место.

Канадец заявил, что у дуэта есть все для того, чтобы завоевать золото мирового первенства, однако им постоянно что-то мешает.

«Чаще ошибается партнерша — параллельный прыжок или выброс, неудачные приземления. Но я все равно считаю, что они должны были стать третьими. Между ними было около шести очков. Да как такое возможно? Не знаю, может судьи что-то другое смотрели. Откуда взялась такая вторая оценка?» — заявил Москович в эфире телеканала CBC.

Чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме завершится 28 марта. 26 марта пройдет ритм-танец. В соревнованиях выступят российские пары Александра Степанова / Иван Букин и Виктория Синицина / Никита Кацалапов. Начало — в 12.52 мск.

Также 26 марта медали разыграют одиночницы. После короткой программы лидирует трехкратная чемпионка России Анна Щербакова (81,00 балла). Третье место занимает победительница первенства мира 2015 года Елизавета Туктамышева (78,86). Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова располагается на 12-й строчке (64,82).

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы. Начало — в 20.00 мск.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступят под названием FSFR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). В качестве музыкального сопровождения награждения фигуристов будет звучать фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина оценила выступление спортивных пар на чемпионате мира.