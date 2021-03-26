Фанат волейбольного «Динамо» может обратиться в суд после драки со стюардами

Болельщик московского волейбольного клуба «Динамо» Дмитрий Соловьев рассказал об инциденте, произошедшем после ответного матча финала Кубка Европейской конфедерации волейбола (CEV) против петербургского «Зенита».

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась победой бело-голубых, гости в третий раз в истории стали победителями. Во время церемонии награждения к команде выбежал один из болельщиков «Динамо», однако его остановили стюарды. После потасовки фанат был госпитализирован.

По словам Соловьева, его ударили, когда он добежал до команды.

«Сзади меня схватили, оттащили за рекламные щиты. И давай меня там мутузить втроем. Я, слава богу, сгруппировался, и удары в основном были по спине, по затылочной части и в ухо немного. Синяки и ссадины на лбу чуть-чуть», — цитирует болельщика Sport24.

Соловьев добавил, что в больнице ему диагностировали ушиб мягких тканей теменно-затылочной области.

«Слава богу, никаких кровоизлияний в мозг нет. В позвоночнике переломов, трещин нет никаких», — сказал фанат бело-голубых.

Пострадавший отметил, что перед началом потасовки он представился сотрудником клуба.

«Наверное, надо в суд подавать. Они не представились, ничего. Они были все в черной экипировке. Может быть, это охранники были. Может, еще кто-то. Непонятно», — заявил Соловьев.

Ранее в волейбольном «Зените» отреагировали на потасовку фаната со стюардами.