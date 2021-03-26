Губерниев высказался о решении российского арбитра преклонить колено

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о решении российского арбитра Кирилла Левникова преклонить колено в поддержку акции Black Lives Matter перед матчем первого тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года между сборными Англии и Сан-Марино.

«Скорбить и выражать сочувствие люди могут по-разному. Если Левников посчитал нужным, то это его собственное дело. Предыдущая бригада так делать не стала, он стал. Я не вижу здесь ничего такого. Важно, что происходит у человека внутри», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Журналист отметил, что понимает людей, которые поддерживают акцию по борьбе с расизмом.

«Тут важно, что человек чувствует, как относится к расизму, сталкивался ли он с ним. Превращать это каждый раз в какое-то представление — странно. Левников — взрослый дяденька и судья. Пусть что хочет, то и делает», — добавил комментатор.

Ранее сообщалось, что российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым отказалась преклонять колено перед началом ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и менхенгладбахской «Боруссией».