Черчесов высказался о победе молодежной сборной России в матче с Исландией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о победе молодежной национальной команды в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы 2021 года против команды Исландии.

Встреча, прошедшая в венгерском городе Дьер на стадионе «Альцуфер», завершилась со счетом 4:1 в пользу команды Михаила Галактионова. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Поздравил Галактионова с победой. Они в турнире. У них свои задачи, мы решаем свои. Мы все время на связи», — приводит слова Черчесова «Чемпионат.com».

Групповой этап молодежного чемпионата Европы по футболу проходит с 24 по 31 мая. Сборная России выступает в группе C с Исландией, Францией и Данией. Следующий матч команда проведет против французов 28 марта. Встреча пройдет в городе Сомбатхей на стадионе «Халадаш».

Ранее сообщалось, что полузащитник молодежной сборной России Арсен Захарян установил рекорд в матче против команды Исландии. Он стал самым молодым футболистом, которому удалось отличиться в финальной стадии молодежного чемпионата Европы.