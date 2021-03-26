Черчесов поздравил Словению с победой над Хорватией в матче отбора ЧМ-2022

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о победе команды Словении над Хорватией в матче первого тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года.

Встреча, прошедшая 24 марта в Любляне на стадионе «Стожице», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

«Поздравляю Словению с первой победой. Мы соперника знаем, изучали их, еще когда готовились к Молдавии. Играют дисциплинированно, агрессивно. Есть игроки мирового уровня. Нас ждет непростой матч, мы изначально это понимали», — цитирует Черчесова «Чемпионат.com».

Встреча между сборными России и Словении пройдет 27 марта в Сочи. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 17.00 мск.

После первого тура команда России лидирует в группе H, набрав три очка. Сборная опережает Словению по дополнительным показателям.

Ранее сообщалось, что национальная сборная России по футболу прилетела в Сочи, где начнет подготовку к матчу против Словении.