Роднина отреагировала на решение российского арбитра преклонить колено

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о решении российского арбитра Кирилла Левникова преклонить колено в поддержку акции Black Lives Matter перед матчем первого тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года между сборными Англии и Сан-Марино.

«Это нигде не прописано! Хочешь — встаешь, не хочешь — не надо. В регламенте этого нигде нет. Было ли это позором? Это другой вопрос! Вопрос к данному судье. Но в регламенте никаких спортивных мероприятий данная процедура не прописана», — цитирует Роднину «Спорт-Экспресс».

Встреча между сборными Англии и Сан-Марино, прошедшая в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев.

В середине марта арбитр Сергей Карасев не стал преклонять колено перед началом ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Боруссией» из Менхенгладбаха. Судью поддержали в России, а депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил наградить бригаду судей.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев высказался о решении Левникова.