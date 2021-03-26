В Госдуме осудили преклонившего колено российского арбитра

Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался о решении российского арбитра Кирилла Левникова преклонить колено в поддержку акции Black Lives Matter перед матчем первого тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года между сборными Англии и Сан-Марино.

«То, что Левников на коленках ползает направо и налево, это ясно. Если он является судьей из России, то должен вести себя достойно, а не принимать участие в разных дешевых перформансах в поддержку чернокожих обиженок. Сегодня он ползает перед ними, а завтра еще перед кем-то», — цитирует Милонова Sport24.

По мнению парламентария, российский рефери «пошел на поводу у англичан, показав свою слабость».

Встреча между сборными Англии и Сан-Марино, прошедшая в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев.

В середине марта арбитр Сергей Карасев не стал преклонять колено перед началом ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Боруссией» из Менхенгладбаха. Судью поддержали в России, а депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил наградить бригаду судей.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на решение российского арбитра преклонить колено.