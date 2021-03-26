Игрок «Бетиса» Фекир может продолжить карьеру в Англии

Нападающий севильского «Бетиса» Набиль Фекир может продолжить карьеру в Англии, сообщает Calciomercato.

По информации издания, в трансфере футболиста заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», а также миланский «Интер». Соглашение Фекира с «Бетисом» рассчитано до 2023 года. По оценке Transfermarkt, стоимость трансфера игрока составляет €25 млн.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Фекир принял участие в 25 матчах, в которых забил три мяча и отдал пять результативных передач.

После 28 туров Примеры «Бетис» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 45 очков.

«Ливерпуль» с 46 очками располагается на седьмой строчке в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). «Манчестер Юнайтед» (57) идет на втором месте.

Ранее полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум высказался об информации, согласно которой после завершения текущего сезона он перейдет в состав «Барселоны».