Депутат Свищев оценил преклонение колена судьей Левниковым

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев оценил преклонение колена судьей Кириллом Левниковым перед матчем отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными Англии и Сан-Марино. Его слова передает «Чемпионат».

По его мнению, за данный жест не стоит оказывать давление на арбитра.

«На стадионах мы изучаем те проблемы, которые прямого отношения к матчу не имеют. Да, мы высказываем позицию, но в итоге ставим спортсменов и судейскую бригаду в затруднительное положение. Это давление, поэтому нужно убрать политику со стадионов.

Что касается Левникова, вставать на колено или нет — личное дело любого гражданина. У нас нет на этот счет никаких регламентирующих положений», — сказал Свищев.

Ранее Ирина Роднина высказалась о решении российского арбитра Кирилла Левникова преклонить колено в поддержку акции Black Lives Matter.