Ковтун верит в медаль Трусовой по итогам произвольной программы

Бывший российский фигурист Максим Ковтун оценил шансы Александры Трусовой на медаль чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме. Его слова передает «Чемпионат».

По его мнению, 16-летняя ученица Евгения Плющенко имеет все шансы попасть на пьедестал по итогам произвольной программы, так как заявленный контент у нее крайне силен и способен принести много очков.

При этом Ковтун отметил, что итоговые перспективы Трусовой будут зависеть от того, насколько ей удалось расслабиться и отдохнуть в выходной день.

После короткой программы лидирует трехкратная чемпионка России Анна Щербакова (81,00 балла). Третье место занимает победительница первенства мира 2015 года Елизавета Туктамышева (78,86). Трусова располагается на 12-й строчке (64,82).

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы. Начало — в 20.00 мск.

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