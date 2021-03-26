Кацалапов прокомментировал победу в ритм-танце на ЧМ-2021

Российский фигурист Никита Кацалапов прокомментировал победу в ритм-танце на чемпионате мира 2021 года в Стокгольме. Его слова передает РИА «Новости».

По его словам, выступление получилось легким и уверенным.

«Мы вполне довольны выступлением, хорошо подготовились, в целом показали, на что способны. Достаточно все было сделано легко и с душой. Тренеры и мы остались довольны.

Год был непростым, мы хотим его поскорее забыть. Возможно, нам это дало дополнительных сил, чтобы сделать то, что мы не смогли сделать в первой половине сезона. В данный момент мы довольны своим прокатом», — сказал Кацалапов.



Ранее Наталья Бестемьянова высказалась о четырех падениях Анны Щербаковой на тренировке перед произвольной программой на чемпионате мира в Стокгольме.