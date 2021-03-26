Синицына и Кацалапов выиграли ритм-танец на ЧМ-2021

Виктория Синицына и Никита Кацалапов выиграли ритмический танец на чемпионате мира 2021 года в Стокгольме.

Российские спортсмены безошибочно исполнили свою программу под музыку из мюзикла «Поющие под дождем» и набрали 88,15 балла.

Вторую строчку после первого дня соревнований заняли Мэдисон Хуббелл и Закари Донохью из США, отставшие от лидера более чем на два балла.

На третьей позиции расположились американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс, набравшие 85,15 балла.

Ранее сообщалось, что бронзовая призерка чемпионата Европы 2020 года Александра Трусова заявила пять четверных прыжков на произвольную программу в рамках чемпионата мира в Стокгольме.