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Детройт Ред УингзКоламбус Блю Джекетс
22:00
Колорадо ЭвеланшВегас Голден Найтс
22:00
Каролина ХаррикейнзТампа-Бэй Лайтнинг
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсЭдмонтон Ойлерз
02:00
Питтсбург ПингвинзНью-Йорк Айлендерс
02:00
Чикаго БлэкхоуксНэшвилл Предаторз
03:00
Даллас СтарзФлорида Пантерз
03:00
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Спортивные новости

Тренер «Рубина» Слуцкий поделился мнением об акции Black Lives Matter

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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением об акции Black Lives Matter.

49-летний специалист заявил, что не понимает смысла данной затеи.

«Я бы не встал на колено, если бы работал в Англии. Ну потому что каждая жизнь имеет значение. Я вообще не понимаю всего этого.

По мне, вот эта ситуация с гибелью Джорджа Флойда никак не была связана с чернокожим человеком. Это просто неадекватные действия полицейского. Он не вкладывал в свои действия то, кому он их вкладывал.

Поэтому каждая жизнь имеет значение — и черная, и белая, и любая», — сказал Слуцкий в эфире YouTube-проекта »Коммент.Шоу».

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев оценил преклонение колена судьей Кириллом Левниковым перед матчем отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными Англии и Сан-Марино.

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