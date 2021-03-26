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Каролина ХаррикейнзТампа-Бэй Лайтнинг
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсЭдмонтон Ойлерз
02:00
Питтсбург ПингвинзНью-Йорк Айлендерс
02:00
Чикаго БлэкхоуксНэшвилл Предаторз
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Спортивные новости

Леонова дала совет Трусовой, как завоевать медаль на ЧМ-2021

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Серебряная призерка чемпионата мира 2012 года Алена Леонова высказалась о перспективах Александры Трусовой в произвольной программе на мировом первенстве 2021 года в Стокгольме. Об этом сообщает «Чемпионат».

По ее мнению, 16-летняя спортсменка сумеет побороться за медаль при чистом исполнении четверных прыжков.

«Самая большая интрига — насколько соберется Саша Трусова. Тот отрыв, который есть от тройки лидеров, реально отыграть. Верю, что Саша сможет собраться и показать свои лучшие качества. При числом исполнении элементов ультра-си она способна подняться как минимум в тройку», — сказала Леонова.

После короткой программы лидирует трехкратная чемпионка России Анна Щербакова (81,00 балла). Третье место занимает победительница первенства мира 2015 года Елизавета Туктамышева (78,86). Трусова располагается на 12-й строчке (64,82).

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы. Начало — в 20.00 мск.

Ранее сообщалось, что Александра Трусова заявила пять четверных прыжков на произвольную программу в рамках чемпионата мира в Стокгольме.

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