Трусова заявила пять четверных прыжков на произвольную программу ЧМ-2021

Бронзовая призерка чемпионата Европы 2020 года Александра Трусова заявила пять четверных прыжков на произвольную программу в рамках чемпионата мира в Стокгольме. Об этом сообщает Международный союз конькобежцев (ISU).

Ученица Евгения Плющенко планирует исполнить четверные флип, сальхов, тулуп, лутц в каскаде с тройным сальховым и лутц в каскаде с тройным тулупом.

Анна Щербакова заявила четверные лутц и флип, Рика Кихира — четвертой сальхов и тройной аксель.



Елизавета Туктамышева собирается сделать два тройных акселя (один из которых в каскаде с двойным тулупом).

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы. Начало — в 20.00 мск.

Ранее сообщалось, что Елизавета Туктамышева не стала на разминке исполнять произвольную программу ЧМ-2021.