Трусова впервые в истории исполнила пять четверных прыжков на ЧМ

Александра Трусова впервые в истории женского одиночного катания исполнила пять четверных прыжков на чемпионате мира.

16-летняя ученица Евгения Плющенко допустила падение после четверного сальхова, а также неудачно приземлилась после исполнения четверного лутца.

При этом ей удалось исполнить четвертой флип, четверной лутц в каскаде с тройным тулупом, четверной тулуп в каскаде с сальховым с ошибкой.

За свой прокат «русская ракета» получила 152,38 балла. По сумме двух программ Трусова занимает предварительное первое место, имея в своем активе 217,2 балла.

После короткой программы лидирует Анна Щербакова, тренирующаяся под руководством заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы.

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