СКА победил московское «Динамо» в пятом матче серии плей-офф КХЛ

В пятом матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) петербургский СКА уверенно разобрался с московским «Динамо».

Встреча прошла в ледовом дворце города Санкт-Петербург в присутствии 9 224 зрителей и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 4:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Евгений Тимкин, Эмиль Галимов, Игорь Ожиганов и Владислав Цицюра.

Голкипер армейцев Магнус Хеллберг отразил все 25 бросков по своим воротам.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее сообщалось, что нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин вышел на третье место в лиге по числу голов, при помощи которых команда смогла сравнять счет.