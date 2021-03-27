Двукратный призер Олимпийских игр Александр Жулин подвел итоги чемпионата мира в женском одиночном катании, передает «СЭ».

Напомним, весь пьедестал почета заняли фигуристки из России. Золото выиграла Анна Щербакова, на второй строчке расположилась Елизавета Туктамышева, замкнула тройку сильнейших Александра Трусова.

«Это фантастика. Очень рад за девчонок. Они просто феноменальны. Саша Трусова — герой. Они идет на пять четверных, это мало кто может сделать. Саша — это абсолютное явление в фигурном катании», — сказал Жулин.

Также он отметил, что Туктамышева стирает грани между пубертатом и непубертатом, а ее катание было прекрасно.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступают под названием FSFR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). В качестве музыкального сопровождения награждения фигуристов звучит фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Щербакова стала чемпионкой мира по фигурному катанию.