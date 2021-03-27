Тарасова высказалась по поводу выступления россиянок в женском катании на ЧМ

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась по поводу выступления россиянок в женском катании на чемпионате мира, передает Sport24.

Напомним, весь пьедестал почета заняли фигуристки из России. Золото выиграла Анна Щербакова, на второй строчке расположилась Елизавета Туктамышева, замкнула тройку сильнейших Александра Трусова.

«Такое счастье, что у нас пьедестал. Благодарю девочек и их тренеров за то, что они такие сильные и ничего не боятся. Они делают каждый свою программу, каждый своим путем пришел к медали», — сказала Тарасова.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступают под названием FSFR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). В качестве музыкального сопровождения награждения фигуристов звучит фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Щербакова стала чемпионкой мира по фигурному катанию.