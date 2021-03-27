Фигуристка Леонова: на Трусову повлияло давление из-за четверных

Серебряный призер чемпионата мира 2012 года по фигурному катанию Алена Леонова оценила прокат россиянки Александры Трусовой в произвольной программе на чемпионате мира в Стокгольме, передает Sport24.

Напомним, Трусова заняла третье место. Золото выиграла Анна Щербакова. На второй строчке расположилась Елизавета Туктамышева.

«На Трусову повлияло давление из-за четверных. Думаю, зря она пошла ва-банк. С меньшим количеством квадов она бы могла чище откатать. Смотреть, как она падает с них — зрелище не из приятных», — сказала Леонова.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступают под названием FSFR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). В качестве музыкального сопровождения награждения фигуристов звучит фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Щербакова стала чемпионкой мира по фигурному катанию.