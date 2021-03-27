Губерниев: в фигурном катании мы номер один

Журналист Дмитрий Губерниев подвел итоги соревнований в женском одиночном катании на чемпионате мира, который проходит в Стокгольме, передает «Чемпионат.com».

Напомним, весь пьедестал почета заняли фигуристки из России. Золото выиграла Анна Щербакова, на второй строчке расположилась Елизавета Туктамышева, замкнула тройку сильнейших Александра Трусова.

«В фигурном катании мы номер один. Я на колени встаю перед всеми тренерами — Мишин, Москвина, Тутберидзе, Плющенко со своей школой. Фигурное катание — национальный вид спорта», — сказал Губерниев.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступают под названием FSFR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). В качестве музыкального сопровождения награждения фигуристов звучит фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Анна Щербакова поделилась эмоциями от своего проката в произвольной программе на чемпионате мира.