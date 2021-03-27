На чемпионате мира по фигурному катанию выявлен новых случай заражения коронавирусом, передает сайт Международного союза конькобежцев (ISU).

Имя инфицированного не называется, отмечается что он помещен на карантин. Это уже третий случай заражения на мировом первенстве.

Один положительный тест был взят до момента аккредитации участников турнира. Также положительный тест сдала фигуристка Виктория Сафонова из Белоруссии.

25 марта Анна Щербакова стала чемпионкой мира в женском одиночном катании. Второе места заняла Елизавета Туктамышева. Замкнула тройку сильнейших Александра Трусова.

Ранее двукратный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая поделилась эмоциями от выступления российских фигуристок на чемпионате мира по фигурному катанию.