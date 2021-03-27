Глейхенгауз поздравил Щербакову с победой на ЧМ по фигурному катанию

Даниил Глейхенгауз, тренер и хореограф группы Этери Тутберидзе, поздравил Анну Щербакову с победой на чемпионате мира по фигурному катанию.

«Золото чемпионата мира у Анны Щербаковой и нашей команды Этери Тутберидзе. Сил и эмоций почти не осталось, мы счастливы. Мы прошли через много испытаний вместе ради этой победы», — написал Глейхенгауз в Instagram.

Напомним, серебро выиграла Елизавета Туктамышева. Александра Трусова замкнула тройку сильнейших.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступают под названием FSFR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). В качестве музыкального сопровождения награждения фигуристов звучит фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее двукратный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая поделилась эмоциями от выступления российских фигуристок на чемпионате мира по фигурному катанию.