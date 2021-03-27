Хабиб назвал имя своего приемника в UFC

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, кто будет следующим лучшим легковесом в промоушине.

«В конце этого года или в начале следующего, лучшим будет Ислам Махачев. Возможно, люди думают, что я просто продвигаю его, но нет. Я просто знаю, насколько хорош этот парень», — сказал Хабиб в эфире UFC Fight Pass

После победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 Нурмагомедов объявил, что завершает карьеру. Глава промоушена Дана Уайт пытался уговорить бойца вернуться в спорт, однако 19 марта он сообщил, что россиянин окончательно «ушел на пенсию».

В профессиональной карьере Хабиб одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

Ранее глава UFC Дана Уайт рассказал о разговоре с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, после которого он понял, что Хабиб не вернется в октагон.