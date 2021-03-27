Глава «Самбо-70» оценил выступление Трусовой на ЧМ по фигурному катанию

Глава «Самбо-70» Ренат Лайшев оценил выступление Александры Трусовой на чемпионате мира по фигурному катанию, передает Sport24.

Напомним, спортсменка выиграла бронзовую медаль.

«Несмотря ни на что, за Сашу Трусову мы тоже очень рады. Она официально продолжает давать результаты за «Самбо-70». А потом, я ее очень хорошо знаю как человека», — сказал Лайшев.

Летом 2020 года Трусова перешла из Самбо-70», где тренировалась в группе Этери Тутберидзе, к Евгению Плющенко.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступают под названием FSFR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). В качестве музыкального сопровождения награждения фигуристов звучит фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Даниил Глейхенгауз, тренер и хореограф группы Этери Тутберидзе, поздравил Анну Щербакову с победой на чемпионате мира по фигурному катанию.