Объявлены гонорары российских фигуристок за медали чемпионата мира

Международный союз конькобежцев (ИСУ) опубликовал на официальном сайте гонорары, которые получат российские фигуристки за медали чемпионата мира 2021 года в Стокгольме.

Победительница соревнований Анна Щербакова заработала $64 тысячи (4,9 млн рублей). Занявшая второе место Елизавета Туктамышева получит $47 тысяч (3,6 млн рублей). Гонорар обладательницы бронзовой награды Александры Трусовой составит $33 тысячи (2,5 млн).

Общий призовой фонд турнира составляет $868 тысяч (66,2 млн рублей), у одиночниц — $182 тысячи (13,9 млн рублей).

Чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме завершится 28 марта. 27 марта свои произвольные программы представят одиночники. Лидирует японец Юдзуру Ханю (106,98). Второе место занимает его соотечественник Юма Кагияма (100,96). Третьим идет американец Нэйтан Чен (98,85). Россиянин Михаил Коляда располагается на четвертой строчке (93,52). Еще один представитель России Евгений Семененко идет десятым (86,86).

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы. Начало — в 13.00 мск.

Также 27 марта танцоры выступят с произвольными танцами. После ритм-танца лидируют Виктория Синицина / Никита Кацалапов (88,15). Александра Степанова / Иван Букин занимают пятое место (83,02). Пара Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро располагается на десятой строчке (75,58). Начало — в 19.00 мск.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступят под названием FSFR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). В качестве музыкального сопровождения награждения фигуристов будет звучать фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Щербакова поделилась эмоциями после победы на чемпионате мира.