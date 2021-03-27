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Спортивные новости

Роднина оценила идею удостоить Тутберидзе звания Героя России

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Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина оценила идею удостоить тренера Этери Тутберидзе звания Героя России.

26 марта подопечная российского специалиста Анна Щербакова завоевала золотую медаль на чемпионате мира 2021 года в Стокгольме.

«Давайте этими званиями не разбрасываться. Посмотрите материалы, документы и поймите, кому это звание присуждается. Эмоции — они хороши, только, наверное, не в этих вопросах. У нас без конца: дайте этому героя, дайте другому. Наверное, прежде чем что-то предлагать, нужно изучить материал», — цитирует Роднину «Чемпионат.com».

За свою тренерскую карьеру Тутберидзе подготовила олимпийскую чемпионку Юлию Липницкую, двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву, победительницу Игр-2018 Алину Загитову, серебряного призера чемпионата мира Элизабет Турсынбаеву, обладательницу золота первенства Европы Алену Косторную и двукратную чемпионку мира среди юниоров Александру Трусову.

Ранее предложение наградить Тутберидзе званием Героя России озвучил футбольный агент Дмитрий Селюк.

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